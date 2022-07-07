Падение цен ставит под угрозу экспорт железорудного сырья из Украины, – GMK Center

Об этом пишет Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Как отмечает аналитик, производители железорудного сырья первыми из крупных промышленных предприятий возобновили работу после шока в начале полномасштабной войны. Предприятия отрасли работали с 50% загрузкой. А поскольку возобновить производство чугуна и стали в Украине было сложно, то для отечественных горнорудных компаний единственной возможностью работать стал экспорт.

До войны 60% экспорта ЖРС отправляли на экспорт морем в Китай, страны MENA, Турцию. Теперь же, в условиях блокады морских портов, единственной возможностью экспортировать стала Европа. Благодаря отказу европейских металлургов от работы с российскими поставщиками, Украина получила возможность нарастить поставки в Европу и частично компенсировать потерю заморских рынков. В частности удалось нарастить долю Украины на рынке ЕС до 30%.

Попытки возобновить экспорт в Китай (через румынский порт Констанца, через Польшу в порт Свиноуйсьце) не были удачными. Наконец, начиная со второй половины апреля, ценовая ситуация на рынке ЗРС сначала сделала нерентабельными поставки в Китай, а теперь создает риски для всего украинского экспорта ЖРС в Европу.

Надежды отечественных горняков на дальнейшее повышение активности и выпуска продукции не оправдались. Кроме того, крайне негативно повлияли на ситуацию на сырьевых рынках следующие события:

экономика Китая резко замедлилась на фоне локдаунов, которые были масштабнее начального локдауна в феврале-марте 2020 года;

США активизировали кампанию по борьбе с инфляцией: была повышена базовая процентная ставка, что было усилено вербальными интервенциями.

В целом цены на ЖРС обвалились с начала июня на 20%, на металлолом – на 27%. Цены на прокат – на 23%. Резко сократилась маржа производителей. Они, в свою очередь, оказывают давление на производителей сырья, заставляя снижать цены. Учитывая такое развитие ситуации, конечные покупатели просто отошли в сторону. И падение ускорилось, вызвав в последние несколько дней панику на рынке.

Еще год назад, когда цена железорудной мелочи Fe62% в Китае была на уровне $116, казалось, что это вполне приемлемая цифра. Но это было годом ранее. Сегодня ситуация другая – обусловлена как войной, так и непродуманной регуляторной политикой "ощипывания" платежеспособных секторов экономики. В результате запаса прочности на случай такого рода форс-мажоров у отечественной горнорудной отрасли нет.

Еще одной проблемой стала себестоимость. Себестоимость производства ЖРС значительно возросла еще до войны. Так, на конец 2021 года денежные затраты на производство окатышей у Ferrexpo составляли $55,8 за тонну, что на 34% выше, чем годом ранее. Причин тому несколько. Во-первых, скачок цен на энергоресурсы, на которые приходится 46% в структуре затрат. Во-вторых – повышение ставок ренты за добычу железной руды. В прошлом году повышение ренты в масштабах отрасли означало рост расходов на $120 млн.

В этом году ситуация с затратами в отрасли еще больше усилилась, поскольку электроэнергия и дизельное топливо значительно выросли в цене. Оптовая цена электроэнергии (base) прибавила 62% г./г., дизель – более чем вдвое, природный газ – до трех раз. С учетом структуры себестоимости это может означать рост денежных расходов до 30% г./г. в долларовом эквиваленте.

В конце 2021 года Верховная Рада вновь пересмотрела механизм и ставки ренты, что может привести к росту расходов горнодобывающих компаний на $200-600 млн. уже в этом году.

Даже валютная политика против горнорудной отрасли. За счет фактического существования двух разных курсов экспортер теряет до 15% выручки.

К этому прибавился рост транспортных расходов. Понимая все сложности логистики с Украиной, европейский покупатель принимает только условия DAP, перекладывая все риски на продавца. Чем дольше вагоны ожидают на границе (а сегодня это может быть до двух месяцев), тем больше платит экспортер.

В прошлом году 34% роста расходов перевели на покупателя – и все работало. Но теперь конъюнктура изменилась, и рост затрат пришелся на период падения цен, что ставит практически весь отечественный экспорт ЗРС под вопрос.

Масштаб трагедии

Цены на ЖРС на единственном сегодня для нас европейском рынке на 24 июня составляют:

аглоруда – $70-80 DAP за тонну в зависимости от содержания железа;

концентрат – $90-100 за тонну;

окатыши – $130-140 за тонну.

Стоимость транспортировки ЖРС по железной дороге в ЕС составляет до $70 за тонну, если говорить о балтийских портах в Польше. При таких ценах на рынке о поставках аглоруды априори говорить не приходится. Цена концентрата также уже опустилась ниже точки безубыточности. Окатыши, продукция с высокой добавленной стоимостью, пока держатся практически на грани рентабельности.

То есть, почти весь украинский экспорт железорудного сырья в июне стал нерентабельным.

Последствия уже заметны: планы производства на июнь снизились по сравнению с маем. Сегодня средний уровень погрузки отрасли снизился до 45% по сравнению с довоенным периодом. Объем экспорта в июне еще должен составлять до 2 млн т. Цены, которые мы видим сейчас, предусматривают поставку в августе. Конец лета и остальной год будет очень непростым для отрасли.

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