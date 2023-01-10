Падение цен на газ и открытие границ Китая: эксперты улучшили прогнозы роста экономики ЕС
Goldman Sachs заявил во вторник, что ожидает рост экономики еврозоны на 0,6% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения
Об этом пишет Reuters.
Goldman Sachs прогнозирует рост благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая.
"Мы сохраняем наше мнение, что рост еврозоны будет слабым в течение зимних месяцев, учитывая энергетический кризис, но больше не ожидаем технической рецессии", - говорится в записке экономистов Goldman Sachs во главе со Свеном Яри Стеном.
В ноябре банк с Уолл-стрит прогнозировал сокращение на 0,1% для региона.
Ожидается, что инфляция в еврозоне составит около 3,25% к концу 2023 года по сравнению с 4,50%, прогнозируемыми ранее.
В декабре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 9,2% с 10,1% месяцем ранее, показали данные Евростата на прошлой неделе.
Базовая инфляция в регионе также замедлится до 3,3% к концу года на фоне снижения цен на товары, но ожидается дальнейший рост инфляции в сфере услуг из-за роста затрат на рабочую силу, отмечают в Goldman.
Что касается Великобритании, Goldman прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями по сокращению на 1%, чему способствовало снижение оптовых цен на газ.
- Напомним, по данным Госстата, в 2022 году инфляция в Украине достигла 26,6%.
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