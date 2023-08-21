Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Падение российской станции "Луна-25" может взорвать космическое партнерство РФ с Китаем, - Bloomberg

Падение российской станции "Луна-25" может взорвать космическое партнерство РФ с Китаем, - Bloomberg

21 августа, 2023 понедельник
11:07
Мир

Крах российского космического корабля "Луна-25" может вызвать сомнения у лидера Китая Си Цзиньпина, являющегося партнером РФ по строительству предполагаемой базы на Луне, призванной бросить вызов США и их космическим союзникам

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что падение российского "Луна-25" – это не просто неудача в стремлении Владимира Путина преодолеть санкции, связанные с войной.

В Яньхуа, главный конструктор крупного китайского проекта по исследованию далекого космоса, возглавил делегацию на Восточный космодром на Дальнем Востоке России, чтобы присутствовать на запуске и обсудить углубление сотрудничества между космическими программами двух стран.

Теперь, когда миссия закончилась неудачей, сообщения китайских СМИ об аварии были очень редки, а официальное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало в воскресенье лишь короткое сообщение из пяти предложений.

"Ожидается, что эта неудача нанесет удар по амбициям России. Мероприятие не должно недооценивать Россию только потому, что она месячная программа провалилась", – написал бывший редактор газеты Global Times, контролируемой Коммунистической партией Ху Сицзинь.

Справочно: автоматическая станция "Луна-25" – первая в современной истории России лунная миссия со времен распада Советского Союза. . Она стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области 11 августа 2023 года. По замыслу, она должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка "Луна-25" на поверхность природного спутника Земли ожидалась 21 августа в районе севернее кратера Богуславского. Основными задачами миссии были отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, включая воду. Как ожидалось, миссия должна была продолжаться в течение года.

Падение станции "Луна-25": что известно

Вечером 19 августа Роскосмос сообщил , что во время перехода российской станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла "внештатная ситуация", которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

Отмечалось, что в соответствии с программой полета "Луна-25" в 14:10 был издан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

Впоследствии Роскосмос написал , что 19 августа в соответствии с программой полета "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако около 14:57 по московскому времени связь со станцией прервалась.

Сотрудники Роскосмоса осуществляли поиски аппарата и вхождение с ним в связь, однако это не дало никакого результата.

Предварительно, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

По словам пресс-службы Роскосмоса, выяснением причин потери "Луны" займется специально сформированная межведомственная комиссия.

Наука
Россия
Китай
Читайте также:
Елла Лібанова
21 августа, 2023 понедельник
Даже через 10 лет Украина будет бедной страной, - академик Элла Либанова
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
12:06
Косово присоединилось к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
12:03
Обзор
Украинское контрнаступление может не достичь Мелитополя, но F-16 будет в Украине до конца года. Акценты мировых СМИ 21 августа
12:01
OPINION
Виктор Таран
Украинцы должны трактовать советский период как оккупацию
11:57
В порт Мариуполя впервые с момента оккупации прибыл военный корабль РФ, – Андрющенко
11:46
Новая почта выходит на рынок Словакии. Открытие в октябре
11:45
В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
11:43
Ирландия отправит 30 инструкторов для тренировок украинцев по огневой подготовке
11:42
Минагрополитики запускает бесплатные онлайн-курсы о требованиях норм пищевого законодательства в учебных заведениях
11:28
В Ростове прогремели взрывы, под атакой БПЛА якобы оказалась Калужская область РФ
11:10
Сербия заявила о готовности помочь Орбану с транзитом российского газа в обход Украины
11:01
Мы убеждены, что солидарность возобладает: Зеленский поблагодарил Данию за помощь
10:54
луна
Чандраян-3: индийский луноход "Викрам" ищет безопасное место для посадки на Луну
10:49
Смартфон
"Касаются большинства украинцев": Федоров анонсировал появление в Дии еще 14 цифровых продуктов
10:34
Обновлено
В России заявили о сбитии украинских БПЛА под Москвой и двух раненых
10:30
"Сливал" позиции ВСУ и блокпосты: адвоката из Краматорска отправили под стражу
10:30
Российские террористы за сутки атаковали 9 регионов Украины: 4 человека погибли, 24 ранены
10:26
В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
10:13
Курс валют на 21 августа: цена доллара, евро, злотого
10:01
OPINION
Нам предлагают заткнуться, чтобы не мешать воровать
09:59
Города временно оккупированной Луганщины на грани экологической катастрофы: россияне не вывозят бытовой мусор
09:52
Россия формирует новое военное соединение для обороны Херсона, - разведка Британии
09:38
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец не видит предпосылок, что Россия объявит мобилизацию в ближайшее время
09:23
Силы обороны за прошлую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении
08:54
Обновлено
Потери России за сутки войны в Украине: 460 солдат, 19 артсистем и 12 танков
08:50
Этот день в истории: 55 лет со дня, когда войска Варшавского договора вошли в Чехословакию
08:38
Новый этап обмена ламп накаливания на LED: теперь это доступно для ОСМД, учебных заведений и больниц
08:37
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – 21 августа
08:31
Эксклюзив
"Оккупанты пробили очередное дно": в облсовете рассказали об усилении паспортизации на оккупированной части Херсонщины
08:02
OPINION
Почему западная помощь - не всегда хорошо
07:52
В Турции перевернулся пассажирский автобус: 12 человек погибли, 19 ранены
07:51
Сатурн
Постоянные мегабури на Сатурне могут длиться веками и оставлять глубокие атмосферные шрамы, - ученые
07:34
Несколько стран могут пригласить в БРИКС, - FT
07:29
Дональд Трамп
"Общественность знает, как успешным было мое президентство": Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев
07:15
Обновлено
Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море, имеют 12 "калибров"
06:57
Китай запустил новый спутник для наблюдения за Землей
06:30
ISW: Удары ВСУ по тылам врага подрывают боевой дух российских войск
06:14
На юге Калифорнии во время тропического шторма произошло землетрясение
05:50
Саммит БРИКС без Путина свидетельствует об изоляции России, - CNN
05:26
Иран
Акции с сожжением Корана: Иран вызвал дипломатов Швеции и Дании
01:00
Эксклюзив
Элла Либанова
Даже через 10 лет Украина будет бедной страной, - академик Элла Либанова
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV