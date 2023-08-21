Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что падение российского "Луна-25" – это не просто неудача в стремлении Владимира Путина преодолеть санкции, связанные с войной.

В Яньхуа, главный конструктор крупного китайского проекта по исследованию далекого космоса, возглавил делегацию на Восточный космодром на Дальнем Востоке России, чтобы присутствовать на запуске и обсудить углубление сотрудничества между космическими программами двух стран.

Теперь, когда миссия закончилась неудачей, сообщения китайских СМИ об аварии были очень редки, а официальное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало в воскресенье лишь короткое сообщение из пяти предложений.

"Ожидается, что эта неудача нанесет удар по амбициям России. Мероприятие не должно недооценивать Россию только потому, что она месячная программа провалилась", – написал бывший редактор газеты Global Times, контролируемой Коммунистической партией Ху Сицзинь.

Справочно: автоматическая станция "Луна-25" – первая в современной истории России лунная миссия со времен распада Советского Союза. . Она стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области 11 августа 2023 года. По замыслу, она должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка "Луна-25" на поверхность природного спутника Земли ожидалась 21 августа в районе севернее кратера Богуславского. Основными задачами миссии были отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, включая воду. Как ожидалось, миссия должна была продолжаться в течение года.

Падение станции "Луна-25": что известно

Вечером 19 августа Роскосмос сообщил , что во время перехода российской станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла "внештатная ситуация", которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

Отмечалось, что в соответствии с программой полета "Луна-25" в 14:10 был издан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

Впоследствии Роскосмос написал , что 19 августа в соответствии с программой полета "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако около 14:57 по московскому времени связь со станцией прервалась.

Сотрудники Роскосмоса осуществляли поиски аппарата и вхождение с ним в связь, однако это не дало никакого результата.

Предварительно, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

По словам пресс-службы Роскосмоса, выяснением причин потери "Луны" займется специально сформированная межведомственная комиссия.