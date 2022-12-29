Экономическая ситуация

По итогам года падение реального ВВП в Украине вероятнее всего не превысит 35% . Падение могло бы быть больше, если бы не функционирование зернового коридора. Поскольку более 2/3 украинского аграрного экспорта осуществляется через порты (морским и речным транспортом), это оказало значительную поддержку экономике. Всего за 10 месяцев с начала полномасштабной войны из Украины отгружено более 36 млн тонн агропродукции, а при дальнейшем функционировании "зернового коридора" в 2022/23 МГ экспортный потенциал зерновых оценивается в 40,3 млн тонн, что на 23% меньше, чем в 2021/ 22 МГ.

По итогам года падение реального ВВП в Украине, скорее всего, не превысит 35%. Падение могло бы быть больше, если бы не функционирование зернового коридора. Поскольку более 2/3 украинского аграрного экспорта осуществляется через порты (морским и речным транспортом), это оказало значительную поддержку экономике

В то же время, благодаря внешней поддержке и взвешенной экономической политике правительства и НБУ удалось сохранить управляемость экономики в чрезвычайно сложных условиях : критические расходы бюджета (оборона, соц. защита, заработные платы и т.п.) профинансированы в полном объеме; инфляция осталась контролируемой, а инфляционные ожидания показывают признаки стабилизации; обеспечено финансирование дефицита государственного бюджета за счет смешанных источников, а не только через эмиссию; банковская система (в т.ч. платежная система) продолжила бесперебойное функционирование даже в первые дни полномасштабного вторжения.

Читайте также: В следующем году 99% компаний Европейской Бизнес Ассоциации будут работать на рынке Украины

Перспективы роста в последующем находятся под влиянием чрезвычайно высокого уровня неопределенности, наблюдаемого в экономике в условиях полномасштабной войны . Как отмечалось ранее, постоянные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру привели к постепенному ухудшению прогнозов роста как по итогам этого года, так и на 2023 г. Еще в ноябре правительство ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2023 г. с 4.6% до 3.2%, а последующие удары по энергосистеме могут ухудшить динамику валового внутреннего продукта Украины на 2023 год на 3-9 в. п. Таким образом, по итогам 2023 г. прогнозы по умеренному росту могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего падения. Это актуализирует потребность в успешном прохождении Мониторинговой программы с участием совета директоров для Украины (PMB), которую окончательно утвердил МВФ 19 декабря. Успешное завершение программы позволит обеспечить надежную макроэкономическую рамку для получения необходимого финансирования других доноров и постепенного перехода к процессу послевоенного восстановления.

Бюджетная сфера

Путем продажи ОВГЗ на аукционах по их размещению министерством финансов в течение января-ноября 2022 года было привлечено в государственный бюджет Украины 140,8 млрд. гривен (из которых 95,2 млрд. гривен сроком до 1 года), 1,6 млрд. долларов США и 0,9 млрд евро. Средневзвешенная доходность гривневых заимствований за 11 месяцев 2022 составила 11,96%, заимствований в дол. США – 3,89%, в евро – 2,70%.

При этом стоимость государственных заимствований в течение года росла . В частности, на очередном аукционе по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 20.12.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 6 млрд. гривен на сроки от 6 месяцев до 2 лет с доходностью от 14% до 19,5% (без изменений по сравнению с предыдущим аукционом), а также 208 млн долларов США (на 6 мес. с доходностью 4,25%). Средневзвешенная доходность новых гривневых заимствований составила 18,1%.

Основными источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 по 21 декабря выступали военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты

В то же время сальдо внутренних долговых операций правительства с начала полномасштабной войны было отрицательным, в том числе с 1 по 26 декабря – более чем на 15 млрд. гривен. В целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 26 декабря 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 213,3 млрд грн, 2,4 млрд. дол. США и 662,6 млн. евро, тогда как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 149,8 млрд грн, 1,7 млрд. дол. США и 977,3 млн. евро.

Основными источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 по 21 декабря выступали военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. В частности, от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке в государственный бюджет поступило 238,1 млрд. гривен (во всех валютах в гривневом эквиваленте), а за счет их приобретения Национальным банком – 400 млрд. гривен. Странами-крупнейшими партнерами по программам грантовой и кредитной поддержки в 2022 году были Соединенные Штаты (почти 12 млрд. долларов США), Европейский Союз (около 8 млрд. долларов США), Канада ($1,9 млрд.), Германия ($1,6. млрд.) и Великобритания ($1,1 млрд.). Также было привлечено $2,7 млрд. от МВФ, $1,1 млрд. от Всемирного банка и $0,7 млрд. – от ЕИБ.

Читайте также: В рамках "зерновой инициативы" Украина отправила за границу 13 млн тонн зерна

В основном благодаря приобретению Национальным банком государственных ценных бумаг на сумму 400 млрд. гривен объем государственных ценных бумаг в обращении с начала полномасштабной войны увеличился на 328.6 млрд. гривен . Физические лица увеличили портфель ОВГЗ с начала войны на 5 млрд. грн. В то же время банки сократили свои вложения в государственные ценные бумаги на 51 млрд. грн., юридические лица – на 4,6 млрд. грн., нерезиденты – на 16,4 млрд. грн.

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке продолжает доминировать спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков, что обусловливает необходимость в проведении Национальным банком валютных интервенций для сбалансирования рынка . Так, на прошлой неделе объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на МВРУ составил 441 млн долларов США, а с начала года – более 23 млрд долларов США.

Увеличению спроса на иностранную валюту способствует расширение дефицита внешней торговли. Так, несмотря на профицит текущий счет платежного баланса, который за десять месяцев 2022 года составлял почти 8 млрд долларов США, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 г. 10 млрд долларов США по торговле товарами и 7 млрд долларов США – по торговле услугами. Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (11,8 млрд. долларов США за 10 мес. 2022 г.) и поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд. долларов США за 10 мес.) .2022 г.).

Читайте также: Мировая экономика избежит рецессии в следующем году

Поступления прямых иностранных инвестиций в январе-октябре 2022 года составили 488 млн долларов США и обеспечивались, главным образом, реинвестированными доходами иностранных инвесторов (896 млн долларов США) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (318 млн долларов США), что позволило компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами (-726 млн долларов США). В то же время, объем торговых кредитов, предоставленных резидентами Украины нерезидентам, за 10 месяцев 2022 года составил почти 10 млрд. долларов США, что может свидетельствовать о задержках с возвратом валютной выручки в Украину от внешнеторговых операций.

В декабре в Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд. дол. США от Соединенных Штатов Америки, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине"

Важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи . Так, в декабре в Государственный бюджет Украины поступили гранты в размере 2 млрд дол. США от Соединенных Штатов Америки, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Украина также получила от Канады 500 млн. канадских долларов (экв. 367 млн. долларов США) в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Общая сумма кредита, предоставляемого на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, составляет 1,95 млрд. канадских долларов (экв. 1,432 млрд. долларов США). На прошлой неделе было подписано Соглашение о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине". Кредитные средства на сумму 500 млн долларов США будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании: срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору с начала года увеличился на 5,2% (в ноябре – уменьшился на 0,9%), тогда как кредитование предприятий в иностранной валюте сократилось более чем на четверть с начала года более высокие кредитные и валютные риски и усложнение экспортной деятельности. Повышение кредитных рисков из-за ухудшения платежеспособности заемщиков-физических лиц обусловливало сворачивание банковского кредитования в этом сегменте – на 8,4% с начала года и на 0,8% в ноябре.

В то же время, гривневое фондирование банков в ноябре продолжало расти из-за значительных расходов Правительства на оборону и социальных целей : гривневые депозиты корпораций за месяц выросли на 3,0%, восстановившись до уровня начала года. В то же время, остатки на депозитных счетах физических лиц с начала года увеличились на 22,7% (в том числе, в ноябре – на 2,4%). Это позволяло банкам достаточно вяло повышать ставки по депозитам домохозяйств, которые с начала года выросли всего на 5,5 в. п. (до уровня около 10%), оставаясь существенно ниже темпов роста потребительских цен.

Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за 11 месяцев 2022 года выросли на 28,3% к соответствующему периоду прошлого года и составили 135,5 млрд. гривен. Чистые комиссионные доходы банков в январе-ноябре 2022 года сократились на 14,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 44,5 млрд. гривен. Рентабельность капитала банков по результатам января-ноября повысилась до 9,3%, однако остается существенно меньше довоенного периода, когда ее значение превышало 30%.

В январе-ноябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила 19,4 млрд. гривен (+8,5 млрд. гривен в октябре)

В результате в январе-ноябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила 19,4 млрд гривен (+8,5 млрд гривен в октябре). Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, имело место из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 30,3 млрд. гривен в июле-ноябре 2022 г. В то же время увеличение отчислений в резервы по активным операциям (+55,1 млрд. гривен в июле-ноябре) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала , которые по результатам ноября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,2% для регулятивного и 13,1% – для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) в конце года превысил 500 млрд. гривен, тогда как в его начале составил менее 150 млрд. гривен . Основным фактором увеличения банковской ликвидности в течение года выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам и увеличение наличных денег вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 3,4 млрд. гривен, а с начала года – на 55,6 млрд. гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Достаточность капитала банков и высокий уровень ликвидности создают возможности для развития банковского кредитования, поддерживаемого в условиях военных рисков государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" , на условиях которой с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины банками было выдано более 17 тысяч. на общую сумму более 72 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля (более 80%) кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.