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Падение ракеты в Польше является несчастным случаем, в котором виновата Россия, - Дуда

18 ноября, 2022 пятница
13:27
война с Россией Анджей Дуда

Падение ракеты в польском городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем, ее невозможно было обезвредить

Об этом сообщает wPolityce.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что в настоящее время в медиапространстве появляется разная информация об инциденте, во многих случаях абсолютно ложная.

"Скорее всего, это был несчастный случай. Идет массированное нападение России на Украину, жестокое. Россия ответственна за эту войну и Россия ответственна за все несчастья, которые являются результатом этой войны. В последние дни пришло и к нам несчастье – две наши польские семьи потеряли своих близких в Пшеводове", - сказал он.

Дуда также отметил, что ракету невозможно было сбить.

"Ни одна страна мира не имеет системы обороны, которая защищала бы всю территорию, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если нет стратегических, критических специально охраняемых объектов", - сказал он.

Президент Польши добавил, что ракета была направлена по территории страны не специально. Это был несчастный случай. По его словам, она упала из-за сбоя определенных внутренних механизмов, которые должны были сработать. На самом деле она была направлена на перехват российской ракеты:

"Вероятно, это была ракета, выпущенная украинской ПРО, которая была предназначена для нейтрализации российских ракет, летевших в украинские города".

Дуда подчеркнул, что двое поляков стали жертвами войны, которую Россия ведет в Украине:

"Это жертвы этой войны, случайно погибшие с нашей стороны. Это лишь показывает нам, насколько ужасна эта война, также и, возможно, особенно для украинского народа, на который жестоко напали россияне и где ежедневно гибнут сотни людей".

  • Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.
  • В МИД Польши сообщили о российском происхождении ракеты, а президент заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты было умышленным нападением на страну.
  • В свою очередь президент США заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Однако президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что на территорию Польши упала не украинская ракета.
  • Впоследствии в Белом доме отметили, что Россия окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше.
  • Уже вечером 17 ноября Польша подтвердила допуск украинских экспертов на место падения ракеты. Расследование инцидента, по словам польских экспертов, продлится несколько дней.

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Украина
Польша
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