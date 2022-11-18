Падение ракеты в Польше: названы сроки расследования

Об этом в комментарии CNN сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Польский чиновник подчеркнул, что страна скоро начнет расследование падения ракеты, а власти ожидают получить результаты в ближайшие дни.

Ясина отметил, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть "некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы".

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши сказал о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство страны проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной части Польши был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Однако президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что на территорию Польши упала не украинская ракета. Он стремился к допускам украинских экспертов к расследованию.

Впоследствии в Белом доме отметили, что Россия окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет применять статью 4 Североатлантического договора.

Уже к вечеру 17 ноября Польша подтвердила допуск украинских экспертов на место падения ракеты.

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