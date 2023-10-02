Падение путепровода на Шулявке в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции
Прокуратура открыла производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Речь идет о Дегтяревском путепроводе, который рухнул в прошлую субботу.
"По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть", – рассказали в прокуратуре.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Следствие провело осмотр места происшествия, опросил проводивших работы работников строительной компании и Киевавтодор.
"В рамках производства будут назначены экспертизы по установлению причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций", - отметили в прокуратуре.
- В Киеве в аварийном состоянии также находятся города Патона и мост метро.
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