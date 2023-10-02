Падение путепровода на Шулявке в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о Дегтяревском путепроводе, который рухнул в прошлую субботу.

"По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть", – рассказали в прокуратуре.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Следствие провело осмотр места происшествия, опросил проводивших работы работников строительной компании и Киевавтодор.

"В рамках производства будут назначены экспертизы по установлению причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций", - отметили в прокуратуре.