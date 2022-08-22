Падение экономики затягивает Россию в болото, - инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что падение экономики России будет продолжаться
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Хотелось бы большего падения российской экономики, однако без санкций у них был бы рост. Они падают на 6%, и это падение будет продолжаться. Они углубленно затягиваются в болото. Истерия внутри страны тоже будет иметь последствия для российской экономики. Они создали безумие внутри страны . Санкции работают, но, к сожалению, не так быстро", - заметил Фурса.
По его словам, в начале войны экономика России была интегрированной в мировую экономику.
"Россияне уже могут сравнить уровень жизни до войны, и это будет падение с того уровня", – подчеркнул Фурса.
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