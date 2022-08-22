Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Хотелось бы большего падения российской экономики, однако без санкций у них был бы рост. Они падают на 6%, и это падение будет продолжаться. Они углубленно затягиваются в болото. Истерия внутри страны тоже будет иметь последствия для российской экономики. Они создали безумие внутри страны . Санкции работают, но, к сожалению, не так быстро", - заметил Фурса.

По его словам, в начале войны экономика России была интегрированной в мировую экономику.

"Россияне уже могут сравнить уровень жизни до войны, и это будет падение с того уровня", – подчеркнул Фурса.

Большая семерка стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм сообщила, что с 2023 года Соединенные Штаты Америки планируют рекордную добычу нефти .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb