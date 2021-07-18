Падение деревьев на Полесье: на Киевщине погибли 2 человека, на Житомирщине перекрыты автодороги

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье, Вышгородского района, погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева", - информируют спасатели.



Вышгородский район расположен в северной, полесской части Киевщины.



Это произошло вчера, 17 июля 2021 года.







Несколько случаев с падениями деревьев произошли 17 июля и на территории Житомирской области.



"В частности, в городе Коростышев деревья упали на проезжую часть, частично перекрыв движение автотранспорта. В пгт Красное, Бердичевского района, аварийное дерево перекрыло еще одну автодорогу. В городе Радомышль ветви и стволы стали преградой для людей возле моста.



Спасатели порезали бензопилами все образовавшиеся препятствия и убрали остатки на обочину. Пострадавших в результате непогоды нет ", - сообщила сегодня, 18 июля, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.





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