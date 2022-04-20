Падение более чем на 20% в апреле и почти на 10% с начала года. Из-за санкций резко снизился экспорт угля из России

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

По словам директора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петра Бобылева, с начала года экспорт российского угля снизился на 9%.

"К сожалению, мы видим на сегодняшний день снижение объемов экспорта, особенно до конца марта и апреля цифра значимая - более 20%. С начала года это почти 9%", - заявил Бобылев на круглом столе в Госдуме.

По словам чиновника, потребление угля на внутреннем рынке, напротив, возросло, особенно во второй ценовой зоне рынка электроэнергии (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.

"По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, до 19 млн тонн. Уменьшается добыча как коксующихся, так и энергетических марок. С начала 2022 года Кузбасс добывал 57 млн тонн против 58 млн тонн за январь- март 2021 года. Наиболее значительно сократились отгрузки железнодорожным транспортом в западном направлении - на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. В восточном направлении отгрузки выросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн" в статье.

Из-за войны в Украине страны ЕС ввели эмбарго на импорт российского угля, разрешив поставки по ранее заключенным контрактам до 1 августа.

"На этом фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако сталкиваются с трудностями при оплате. Так, по данным Platts, в апреле российские компании предлагали индийским покупателям уголь $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя), при этом дисконт к аналогичному австралийскому углю составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью предоставлять значительные скидки на продажу экспортных партий столкнулись российские нефтяные компании", - пишет газета.

Напомним, 8 апреля страны Европейского Союза утвердили пятый пакет санкций против России, среди которых оказалось эмбарго на импорт угля.

Также стало известно, что за неделю экспорт российской нефти через порты сократился на 25%.

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