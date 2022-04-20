Падение более чем на 20% в апреле и почти на 10% с начала года. Из-за санкций резко снизился экспорт угля из России
В апреле экспорт российского угля упал более чем на 20%, а с начала года снижение составило 9%
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Минэнерго РФ.
По словам директора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петра Бобылева, с начала года экспорт российского угля снизился на 9%.
"К сожалению, мы видим на сегодняшний день снижение объемов экспорта, особенно до конца марта и апреля цифра значимая - более 20%. С начала года это почти 9%", - заявил Бобылев на круглом столе в Госдуме.
По словам чиновника, потребление угля на внутреннем рынке, напротив, возросло, особенно во второй ценовой зоне рынка электроэнергии (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.
"По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, до 19 млн тонн. Уменьшается добыча как коксующихся, так и энергетических марок. С начала 2022 года Кузбасс добывал 57 млн тонн против 58 млн тонн за январь- март 2021 года. Наиболее значительно сократились отгрузки железнодорожным транспортом в западном направлении - на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. В восточном направлении отгрузки выросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн" в статье.
Из-за войны в Украине страны ЕС ввели эмбарго на импорт российского угля, разрешив поставки по ранее заключенным контрактам до 1 августа.
"На этом фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако сталкиваются с трудностями при оплате. Так, по данным Platts, в апреле российские компании предлагали индийским покупателям уголь $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя), при этом дисконт к аналогичному австралийскому углю составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью предоставлять значительные скидки на продажу экспортных партий столкнулись российские нефтяные компании", - пишет газета.
- Напомним, 8 апреля страны Европейского Союза утвердили пятый пакет санкций против России, среди которых оказалось эмбарго на импорт угля.
- Также стало известно, что за неделю экспорт российской нефти через порты сократился на 25%.
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