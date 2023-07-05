ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала РФ немедленно и безоговорочно вывести свои военные силы из оккупированных регионов Грузии
Об этом сообщает грузинский "Первый канал" .
ПА ОБСЕ приняла декларацию, в которой выражает глубокую обеспокоенность в связи с оккупацией части территории Грузии Россией с 2008 года и призывает РФ немедленно вывести войска из оккупированных регионов страны.
В заявлении также осудили ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных РФ регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали вследствие нарушений основных свобод и прав человека, а также различных форм этнической дискриминации. В документе, в частности, осудили политику русификации: демонтаж и замену на русские грузинские вывески на памятниках культурного наследия в обоих регионах.
В декларации отметили необходимость полного прекращения огня со стороны России. Соглашение об этом при посредничестве ЕС было составлено еще 12 августа 2008 года. Также ПА ОБСЕ призывает к безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома и подчеркивает необходимость конструктивного участия России в Международной женевской конференции, выполнении решений Европейского суда по правам человека и Международного уголовного суда от января 2021 года.
- 23 марта один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила , что победа Украины в войне откроет путь к освобождению оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии.
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