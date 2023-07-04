Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством - спонсором терроризма, а ЧВК Вагнера террористической организацией
Об этом в фейсбуке сообщила член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Евгения Кравчук.
Кравчук отметила, что во вторник члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ приняли итоговую декларацию. По ее словам, в документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что президент России Владимир Путин лично признал, что Группа Вагнера была "полностью финансирована" РФ.
Кроме того, Кравчук подчеркнула, что в декларации говорится, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнер", ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.
"Самое главное – (ПА ОБСЕ – ред.) призывает государств-членов усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий; ответственность Российской Федерации, как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", – добавила член украинской делегации в ПА ОБСЕ.
Евгения Кравчук подчеркнула, что такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.
"Кстати, аналогичный термин "state sponsor of terrorism" знает и законодательство США, также члены ОБСЕ. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должна оставаться без внимания и справедливым наказанием", – резюмировала народный депутат.
Отметим, летняя сессия ПА ОБСЕ продолжалась 30 июня – 4 июля в Ванкувере (Канада). В рамках сессии ПА ОБСЕ приняла решение о создании специального комитета по Украине для консультаций между парламентариями 57 стран-участниц о помощи украинцам через вторжение России.
- Напомним, 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
- 13 ноября ПАСЕ признала российский режим террористическим.
- Кроме того, это признали еще ряд стран, в частности, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.
- 23 ноября депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма.
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