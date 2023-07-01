ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления
Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии, в которой поддержала создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине
Об этом сообщает заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.
"Наконец-то, Резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", - говорится в сообщении.
Также в резолюции ПА ОБСЕ призвала созвать уставные заседания только в странах, которые поддерживают визовые запреты для российских парламентариев. В тех же странах, которые готовы выдавать визы россиянам, ПА ОБСЕ не будет проводить заседания. Кроме того, в резолюции призвали не назначать поддерживающих войну против Украины российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения вооруженной агрессии.
Резолюция также призывает создать Специальный комитет в поддержку парламента Украины, чтобы улучшить координацию консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину. Также это было необходимо сделано для оказания помощи украинскому народу.
"Документ подтверждает необходимость принятия поправок в Регламент о временной приостановке мандата парламентской делегации государства в случае нарушения им суверенитета и территориальной целостности другого государства", - отмечает Кравчук.
Также она отмечает, что это впервые в истории, когда в международном документе упоминается рашизм как государственная идеология страны-агрессора.
- 13 июня президент Владимир Зеленский поручил выработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины.
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