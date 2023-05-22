ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом
Парламентская ассамблея НАТО на сессии в Люксембурге единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
"На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия... Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое", - написал он.
По его словам, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласовать конкретные шаги по вступлению.
"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - резюмировал Чернев.
- В начале мая Верховная Рада признала политический режим в РФ рашизмом.
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