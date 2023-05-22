Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия... Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла, и многое другое", - написал он.

По его словам, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласовать конкретные шаги по вступлению.

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - резюмировал Чернев.