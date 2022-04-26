Оззи Осборн приютит две семьи украинских переселенцев в своем особняке
Британский рок-музыкант Оззи Осборн с женой Шерил решили дать кров нескольким переселенцам из Украины в имении в Бакингемшире
Об этом сообщает Daily Mail .
73-летний экс-фронтмен Black Sabbath и его жена заявили, что должны вернуться в свой особняк Welders House, в Джорданс, графство Бакингемшир, всего через несколько недель. Пара заканчивает свое 25-летнее пребывание в США после того, как Шэрон устроилась на TalkTV. Поэтому Оззи и Шерил решили предоставить убежище двум украинским семьям, которые ищут спасения от нападения России.
"Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они ( беженцы, - ред. ) были бы счастливы", - сказала Шерил в интервью Sunday Times.
Как рассказали Осборны, они планировали сделать это раньше, но столкнулись с бюрократией, значительно затормозившей процесс. Шерил Осборн выразила надежду, что они смогут урегулировать этот вопрос как можно скорее.
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