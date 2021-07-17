Озвучено предварительную причину аварии с автобусом Киев-Вроцлав

Об этом передает Еспресо.TV .



"По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу", - отмечают полицейские.



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Зк рулем двухэтажного автобуса марки Setra, осуществляющим регулярные перевозки сообщением "Киев-Вроцлав", находился 43-летний житель Хмельницкой области.

Напомним, на момент аварии в автобусе было 40 пассажиров.

Потерпевшими (среди них - дети) считается 20 человек.



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