ОЗСП "Азов" восстановит страницу в instagram после договоренности с Meta

Об этом говорится на официальной странице ОЗСП "Азов" в телеграмме.

В Азове отметили: предоставленная в сообщении ссылка – единственный официальный канал коммуникации отряда в instagram.

"Благодаря договоренностям Министерства цифровой трансформации Украины с представителями Meta, компания больше не будет блокировать контент о полке "Азов". Теперь слово "Азов" и полковый шеврон подразделения не будут становиться причиной банов", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, еще в июле 2022 года Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta с призывом повысить качество модерирования, не блокировать украинских блогеров и не скрывать контент.

Впрочем, 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысячи подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию по этому решению. Тогда ситуацию комментировал министр цифровой трансформации Украины Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться. Уже 10 августа Instagram разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали

9 сентября были заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram.

Компания Meta, являющаяся владельцем соцсетей Instagram и Facebook, пообещала исключить из политики блокировки контент о полке "Азов".

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