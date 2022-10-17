Ожидают мальчика: Олег Сенцов снова станет отцом
Украинский режиссер и бывший пленник Кремля, который сейчас защищает Украину в ВСУ, Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом
Об этом сообщила в Facebook его жена Вероника Уэлч, пишет "Таблоид".
Жена Олега Сенцова Вероника сейчас проживает в США. В Вашингтоне прошла вечеринка baby shower, на которой объявили пол будущего ребенка. Как стало понятно из цвета лент и начинки торта, супруги ждут мальчика.
"Скоро в этот мир придет новый украинец", – подписала Вероника фотографию.
Олег Сенцов и Вероника Уэлч поженились в июле 2022 года. Для обоих это второй брак. От первого брака с женой Аллой, которая поддержала аннексию Крыма, у бывшего политзаключенного двое детей. В 2021 году журналистка Юлия Бабич родила 46-летнему режиссеру дочь.
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