Ожидают мальчика: Олег Сенцов снова станет отцом

Об этом сообщила в Facebook его жена Вероника Уэлч, пишет "Таблоид".

Жена Олега Сенцова Вероника сейчас проживает в США. В Вашингтоне прошла вечеринка baby shower, на которой объявили пол будущего ребенка. Как стало понятно из цвета лент и начинки торта, супруги ждут мальчика.

"Скоро в этот мир придет новый украинец", – подписала Вероника фотографию.

Олег Сенцов и Вероника Уэлч поженились в июле 2022 года. Для обоих это второй брак. От первого брака с женой Аллой, которая поддержала аннексию Крыма, у бывшего политзаключенного двое детей. В 2021 году журналистка Юлия Бабич родила 46-летнему режиссеру дочь.