Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Увеличение американской поддержки для Украины, дополнительная помощь для защиты людей от российского террора, решение гуманитарных потребностей – это вся задача продолжающегося визита первой леди Украины в Соединенные Штаты. Сегодня, во второй день визита, встреча в Белом Доме с первой леди Джилл Байден – Президент Байден, вице-президент Камала Гаррис и ее муж пришли поздравить первую леди Украины, я благодарен президентским супругам Соединенных Штатов, всем представителям американской Администрации и каждой американской семье за теплоту по отношению к нашей стране и нашим людям.

И я ожидаю от этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой. Именно сейчас это важно. Уже состоялись встречи с государственным секретарем Энтони Блинкеном, Самантой Пауэр и другими влиятельными женщинами-политиками, представляющими правительственные и парламентские структуры Америки. Завтра Елена будет выступать в Конгрессе – от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин и это будет важное обращение. И я очень верю, что его действительно услышат те, от кого зависит принятие решений в США», – говорится в обращении.

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