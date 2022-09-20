Ожидая обращения Путина, россияне спрашивали у Google, как уехать за границу
Вечером 20 сентября индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума
Об этом сообщает "Медуза".
Перед анонсированным обращением президента РФ Владимира Путина, которое 20 сентября упразднили по неизвестным причинам, россияне стали активно интересоваться в поисковиках, как уехать из страны и как получить отсрочку от армии.
Пик запросов пришелся на 18:00, следует из данных Google Trends.
- 20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".
- 0 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
- Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.
- Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.
- Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.
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