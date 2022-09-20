Об этом сообщает "Медуза".

Перед анонсированным обращением президента РФ Владимира Путина, которое 20 сентября упразднили по неизвестным причинам, россияне стали активно интересоваться в поисковиках, как уехать из страны и как получить отсрочку от армии.

Пик запросов пришелся на 18:00, следует из данных Google Trends.

20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".

0 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.

Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.