Мы решили пока не задавать политические вопросы, которые, с нашей точки зрения, сейчас больше выглядят как спекулятивные, и сосредоточимся, прежде всего, на социальной, экономической и психологической ситуации в Украине.

Первое исследование, которое только что провели, — именно о психоэмоциональном состоянии общества. Если попытаться его охарактеризовать одной фразой: это тревога и вера в положительные изменения.

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Несколько важных цифр:

70% считает, что их физическое состояние улучшилось или не изменилось, и только тридцать говорит, что ухудшилось за последний месяц.

Ожидание положительных изменений – это главная эмоция для 61% украинцев. И это один из самых важных психологических балансиров для всего общества. Пока мы смотрим в будущее с оптимизмом, до тех пор мы непобедимы

В психоэмоциональном состоянии картина значительно хуже: 41% говорит, что за месяц ситуация ухудшилась. И здесь мы имеем одну серьезную проблему: об ухудшении психоэмоционального состояния, прежде всего, говорит молодежь в возрасте 18-35 лет. А меньше всего, об ухудшении психоэмоционального состояния говорят люди в возрасте 51+.

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Важно, что эту проблему с молодежью вообще никто пока не говорит вслух, а о попытках смягчения этой проблематики речь вообще не идет.

Если говорить о будущем, то ожидание положительных изменений – это главная эмоция для 61% украинцев. И это один из самых важных психологических балансиров для всего общества. Пока мы смотрим в будущее с оптимизмом, мы непобедимы.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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