"Ожидали, готовы реагировать": США анонсировали санкции за признание Путиным "Л/ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование граждан США в, из или в так называемые регионы ДНР и ЛНР Украины", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что будет разрешено накладывать санкции на любых лиц, действующих в этих регионах. В Белом доме обещают обнародовать впоследствии дополнительную информацию о мерах против РФ как реакцию на ее "вопиющие нарушения международных обязательств".



"Чтобы было понятно: эти меры отдельны от быстрых и строгих экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним", - говорится в заявлении.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.



Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".

Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.

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