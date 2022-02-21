"Ожидали, готовы реагировать": США анонсировали санкции за признание Путиным "Л/ДНР"
Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что вскоре президент США Джо Байден подпишет указ о санкциях в связи с признанием президентом России Владимиром Путиным "Л/ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование граждан США в, из или в так называемые регионы ДНР и ЛНР Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что будет разрешено накладывать санкции на любых лиц, действующих в этих регионах. В Белом доме обещают обнародовать впоследствии дополнительную информацию о мерах против РФ как реакцию на ее "вопиющие нарушения международных обязательств".
"Чтобы было понятно: эти меры отдельны от быстрых и строгих экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним", - говорится в заявлении.
Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
- Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.
- В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".
- ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.77
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное