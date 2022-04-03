Ожидается обострение со стороны российских оккупантов, в области есть полностью отрезанные от света и газа села, - боец ТрО о ситуации на Харьковщине

Украинский защитник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"На Харьковщине ожидается обострение со стороны российских оккупантов. Мы видим, что враг проводит определенные оборонные действия - окапывается. Но мы видим и передислокацию, ждем, что враг выйдет сюда для удара. Что касается обстрелов районной больницы в Балаклее, сложно сказать, ведь это оккупированная россиянами территория. Это был обстрел со стороны российских войск - сейчас они пытаются сказать, что украинская сторона обстреляла больницу. Есть пострадавшие, но точной информации у нас нет", - отметил Козловский.



Относительно состояния коммуникаций на Харьковщине политик сообщил, что в области есть полностью отрезанные от света и газа села - перебиты газопроводы и линии электроснабжения. Но коммунальщики работают и пытаются наладить ситуацию.



"Относительно мародерства. Да, примеры, конечно, встречаются, также хочу отметить работу национальной полиции, которая по сравнению с первыми днями полномасштабной войны сейчас полностью выполняет свои функции - ночью проводится патрулирование, мародерство упало до единичных случаев", - отметил Анатолий Козловский.

Напомним, в селе Оскол из- за подрыва одного из затворов дамбы Оскольского водохранилища подтопило несколько улиц, также вода дошла до города Святогорск Донецкой области.