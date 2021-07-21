Ожидается, что "Дельта" быстро станет основным штаммом коронавируса в мире, - ВОЗ

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидается, что он ("Дельта", - ред.) быстро возьмет верх над другими вариантами и станет в предстоящие месяцы доминантным видом (коронавируса, - ред.)", - говорится в документе.

Штамм "Дельта" выявлен уже на 124 территориях - на 13 больше, чем на прошлой неделе, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявленных случаев COVID-19: это, в частности, Россия, Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания , КНР, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур и ЮАР.

ВОЗ рассказала, что вариант "Альфа", впервые зафиксированный в Великобритании, зарегистрирован на 180 территориях - на шесть больше, чем на прошлой неделе; первоначально обнаруженный в Южной Африке тип "Бета" - на 130 территориях (рост на семь), а впервые зафиксированный в Бразилии штамм "Гамма" - на 78 территориях (на три больше).

ВОЗ отмечает, что за неделю 12-18 июля выявлено 3,4 млн случаев COVID-19 - на 12% больше, чем на предыдущей неделе. Итак, заключили в ВОЗ, при сохранении нынешней тенденции за следующие три недели общее количество диагностированных случаев COVID-19 за время пандемии превысит отметку в 200 млн. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости связан с распространением более заразных вариантов вируса, с ослаблением ограничений, возросшей социальной активностью и большим количеством невакцинированных людей.

Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться штамм коронавируса, который научится "обходить вакцины".