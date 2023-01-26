Ожидается более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях, - пресс-секретарь Воздушных сил
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в рамках российской ракетной атаки на Украину ожидается более 30 ракет, нацеленных на разные области страны
Об этом Юрий Игнат проинформировал в эфире телемарафона.
"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Да, были взрывы, в том числе в Винницкой области", - сказал спикер Воздушных сил.
По его информации, РФ обращает большее внимание на центральные области Украины, поэтому, вероятно, может направить ракеты туда. Предварительно Россия выпустила ракеты Х-101 и Х-505. Данных о морских пусках крылатых ракет и дронов-камикадзе пока нет.
- Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 26 января предупредила об угрозе массированного ракетного удара.
- Позже в четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах.
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