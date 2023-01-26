Об этом Юрий Игнат проинформировал в эфире телемарафона.

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Да, были взрывы, в том числе в Винницкой области", - сказал спикер Воздушных сил.

По его информации, РФ обращает большее внимание на центральные области Украины, поэтому, вероятно, может направить ракеты туда. Предварительно Россия выпустила ракеты Х-101 и Х-505. Данных о морских пусках крылатых ракет и дронов-камикадзе пока нет.

Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 26 января предупредила об угрозе массированного ракетного удара.

Позже в четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb