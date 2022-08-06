Ожидает тяжелая зима: руководитель Запорожской ОВА советует жителям области запасаться дровами и топливными брикетами

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Что касается подготовки к отопительному сезону 2022-2023, Александр Старух отметил, что из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня надо думать об утеплении своих домов, частном секторе, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", - говорится в сообщении.

Глава ЗОВА также рассказал о крайне тяжелой ситуации в зоне ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. Враг перебил электросети и газопроводы. Но сейчас областные власти делают все возможное, в том числе проводят разговоры с представителями критических инфраструктур, чтобы обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

"В этом году зима будет иметь свои особенности. На этой неделе состоялся селектор с соответствующими министерствами. Под председательством Премьер-министра обсудили все проблемные вопросы по новому отопительному сезону. На неоккупированной территории все идет по плану – это подготовка сетей и котел. Сложная ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий, была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных заведений, в построении резервных электросетей, понимаем, что сезон будет тяжелым, перестраховаться на все случаи, но вместе с тем мы все выдержим, преодолеем трудные времена. и обязательно победим", - подытожил Александр Старух.

Напомним, директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины считает, что этот отопительный сезон будет самым сложным в послевоенной истории Европы.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает , что Кабинет Министров Украины не имеет разработанного плана экстренных действий на случай невозможности поставки газа

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