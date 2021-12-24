Ожидаемая чистая прибыль Укргидроэнерго за 2021 год превысит 11 миллиардов гривен: прогноз компании

В 2021 году компания "Укргидроэнерго" увеличила прибыль в 2,2 раза по сравнению с предыдущим. Об этом в програме Energo LIVE на телеканале "Еспресо" сообщил первый заместитель генерального директора по коммерческой работе Богдан Сухецкий. В бюджет всех уровней уже уплачено почти 6,5 миллиарда гривен. Миллиарды также израсходованы на поддержание тарифа для населения в рамках возложения специальных обязанностей.

“Это также колоссальная для нас нагрузка. Но мы, как социально ориентированная и государственная компания, работаем над этим. Более трех миллиардов уже потратили на поддержку тарифа. Та прибыль, которую мы уже не получили, еще в начале года казалась фантастической. Но есть и затраты - достройка Днестровской ГАЭС, реконструкция агрегатов и т.д. У нас много планов на следующий год, которые, я надеюсь, мы выполним”, - заверил Богдан Сухецкий.

На днях компания запустила в промышленную эксплуатацию 4-й гидроагрегат Днестровской ГАЭС. Сейчас идет работа над строительством третьей очереди станции в составе 5-6-7 гидроагрегатов.

“Мы развиваем “зеленую” генерацию. Ее становится очень много. А мы как раз тот балансер, который может унести электроэнергию, когда становится солнечно или усиливается ветер. Мы не просто нужны, мы необходимы системе. К тому же Украина готовится к интеграции в объединенную европейскую энергосистему ENTSO-E. И я убежден, что наши мощности будут очень востребованны, в том числе и в Европе”, - уверен Богдан Сухецкий.

В октябре-ноябре 2021 г. в Украине сформировался значительный дефицит угля на складах ТЭС. Во избежание веерных отключений было принято решение об увеличении гидрогенерации. Укргидроэнерго успешно покрыло дефицит в энергосистеме - дополнительно было произведено более 600 млн кВтч, что позволило сэкономить около 300 тысяч тонн угля.