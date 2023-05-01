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"Ожидаем в течение трех недель получить результаты экспертиз": руководитель проекта BRAVE1 Кушнерская о разработках для Минобороны

1 мая, 2023 понедельник
18:22
Война с Россией

Руководитель defense tech кластера BRAVE1, основанного Министерством цифровой трансформации, Наталья Кушнерская, выразила надежду на получение результатов экспертиз в течение трех недель

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Наша основная задача - помогать всем разработчикам в сфере технологий для сил безопасности и обороны, появляться как можно быстрее и в большем количестве на линии фронта. По факту у нас сегодня Минцифры, Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, СНБО, Минэкономики, Минстратегпром" , – заявила она.

Также Кушнерская добавила, что у каждого министерства есть своя функция.

Минцифры выполняет задачу объединения платформы коммуникаций, Генеральный штаб ВСУ оценивает проекты, по технической экспертизе определяет потребности Вооруженных сил на сегодня, Минобороны то, что нужно Вооруженным Силам затем принимает в эксплуатацию, а затем передает на фронт, делает государственные оборонные заказы, Минстратегпром помогает с масштабированием этих проектов, Минэкономики с привлечением инвестиций и регистрацией прав собственности этой разработки, и, наконец, СНБО занимается стратегическим видением и планированием того, как наша безопасность и оборона будет выглядеть и развиваться в ближайшие годы", - добавила она.

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Также руководитель проекта BRAVE1 отметила, что система построена таким образом, что сегодня есть Генштаб и Вооруженные силы Украины, которые являются основными и определяют их потребности и проводят техническую экспертизу.

"Мы ожидаем, что в течение трех недель месяца мы получим уже первые результаты экспертиз и мы надеемся, что первые разработки пойдут на фаст-трек в Миноборону, на их тестирование, на принятие в эксплуатацию и на использование на поле боя", - отметила она.

  • Напомним, в системе Prozorro с 23 апреля открыли данные о вооруженных оборонных закупках.
Украина
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