Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Наша основная задача - помогать всем разработчикам в сфере технологий для сил безопасности и обороны, появляться как можно быстрее и в большем количестве на линии фронта. По факту у нас сегодня Минцифры, Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, СНБО, Минэкономики, Минстратегпром" , – заявила она.

Также Кушнерская добавила, что у каждого министерства есть своя функция.

Минцифры выполняет задачу объединения платформы коммуникаций, Генеральный штаб ВСУ оценивает проекты, по технической экспертизе определяет потребности Вооруженных сил на сегодня, Минобороны то, что нужно Вооруженным Силам затем принимает в эксплуатацию, а затем передает на фронт, делает государственные оборонные заказы, Минстратегпром помогает с масштабированием этих проектов, Минэкономики с привлечением инвестиций и регистрацией прав собственности этой разработки, и, наконец, СНБО занимается стратегическим видением и планированием того, как наша безопасность и оборона будет выглядеть и развиваться в ближайшие годы", - добавила она.

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Также руководитель проекта BRAVE1 отметила, что система построена таким образом, что сегодня есть Генштаб и Вооруженные силы Украины, которые являются основными и определяют их потребности и проводят техническую экспертизу.

"Мы ожидаем, что в течение трех недель месяца мы получим уже первые результаты экспертиз и мы надеемся, что первые разработки пойдут на фаст-трек в Миноборону, на их тестирование, на принятие в эксплуатацию и на использование на поле боя", - отметила она.