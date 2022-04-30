"Ожидаем решения по нефтяным ограничениям": Зеленский о новых санкциях против России
Владимир Зеленский во время нового видеообращения сообщил, что ожидает решения по блокированию российской нефти.
Видеообращение президента опубликовали на его странице в facebook.
По его словам, ограничения для России также должны включать возможные пути обхода санкций.
"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых нефтяных смесей. Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить санкции", - сказал Зеленский.
Президент также сказал, что потери оккупантов заставили руководство уменьшить количество военной техники во время парада в Москве.
"Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин. Конечно, у кафиров еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но эта война уже ослабило Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве",- добавил президент.
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