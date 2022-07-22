Об этом Данилов написал в твиттере.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями @Europol – с фактами и доказательствами по заявлениям о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украиной. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", – написал Данилов.

Он добавил, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой - прекращение поставки оружия от союзников.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления западного современного вооружения", - отметил Данилов.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако сказал, мол, "было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием". Также представитель Европола выразил обеспокоенность, что оружие и боеприпасы хранят в Украине вблизи границы для контрабанды в Евросоюз.

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