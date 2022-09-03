Ожидаем "повышения градуса" на Донецком плацдарме, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник считает, что горячо будет по всей линии разграничения, а это около 1300 км
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Повышение градуса логично на Донецком плацдарме. Руководство РФ отдало приказ о захвате всего Донецкого плацдарма до 15 сентября, маловероятно, что это произойдет. Одна из причин этой войны - признание так называемых республик Л/ДНР. Для них принципиальным является выход на административные линии Донецкой области.Через полтора месяца вести полноценные боевые действия будет практически невозможно - идут дожди. Они это хорошо осознают", - заметил Черник.
По словам эксперта, ВСУ набросили стратегическую петлю в Херсонской области.
"Большую стратегическую инициативу мы перехватили, но до перелома еще достаточно далеко. У россиян начался снарядный "голод". На момент начала агрессии у них было 15 млн снарядов, сейчас почти половину они выстреляли, однако вторая половина еще есть. Военно-промышленный комплекс России коллапсирует Однако запас прочности у них еще есть. Поэтому следующие месяцы мы точно не выдыхаем", - подчеркнул Черник.
- По состоянию на утро 3 августа российские оккупанты в Донецкой области не вели активных наступательных действий на большинстве направлений.
- Генштаб ВСУ сообщил, что среди планов российского агрессора – полный захват Донецкой области и удержание оккупированных территорий Юга, Луганщины и Харьковщины
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