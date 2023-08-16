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"Ожидаем отправки первой группы пилотов": Ингат о процессе передачи F-16 Украине

16 августа, 2023 среда
11:53
Война с Россией

Работа ведется ежедневно по передаче F-16 Украине, процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение

Об этом рассказал в эфире Еспресо спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Пилоты уже давно готовы и очень хотят сдвинуть процесс, который вроде бы стоит на месте. На самом деле работа ведется каждый день. Непросто пробивать этот "зеленый свет" о котором говорили недавно из администрации Белого дома. К сожалению, процесс переговоров сложен - Украина ни в коем случае его не затягивает. Я имею в виду наши государственные институты, военные министерства", - сказал он.

Игнат напомнил, что о F-16 мы говорим с начала вторжения.

"Сначала говорили о разных самолетах, теперь об этом, потому что это лучший кандидат сейчас, чтобы стать в строй Воздушных сил. Вопрос в том, что все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение, а ключевая роль - в США. Процесс идет, ожидаем отправки первой группы пилотов и будем надеяться на скорейшее возвращение. Когда этот самолет произведет серьезные изменения на фронте", - подытожил представитель.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе"

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