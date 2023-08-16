Об этом рассказал в эфире Еспресо спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Пилоты уже давно готовы и очень хотят сдвинуть процесс, который вроде бы стоит на месте. На самом деле работа ведется каждый день. Непросто пробивать этот "зеленый свет" о котором говорили недавно из администрации Белого дома. К сожалению, процесс переговоров сложен - Украина ни в коем случае его не затягивает. Я имею в виду наши государственные институты, военные министерства", - сказал он.

Игнат напомнил, что о F-16 мы говорим с начала вторжения.

"Сначала говорили о разных самолетах, теперь об этом, потому что это лучший кандидат сейчас, чтобы стать в строй Воздушных сил. Вопрос в том, что все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение, а ключевая роль - в США. Процесс идет, ожидаем отправки первой группы пилотов и будем надеяться на скорейшее возвращение. Когда этот самолет произведет серьезные изменения на фронте", - подытожил представитель.