Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей по авиации, - Игнат

Об этом представитель заявил в эфире телемарафона.

"Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей все-таки о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы уже делали определенные шаги по обучению пилотов, техников, офицеров боевого управления. Будет решение, тогда будем отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - подчеркнул Юрий Игнат.

В частности, спикер повторил тезис, что для победы Украине нужны западные истребители F-16.

"Когда линия фронта насыщена средствами противника, когда российская авиация на три головы преобладает по технологиям и в пять-шесть раз по количеству, эти самолеты не могут повлиять на ход событий, которых все ожидают, это и контрнаступление и так далее", – отметил он.