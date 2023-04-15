Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей по авиации, - Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне Украина ожидает хороших новостей о самолетах
Об этом представитель заявил в эфире телемарафона.
"Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей все-таки о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы уже делали определенные шаги по обучению пилотов, техников, офицеров боевого управления. Будет решение, тогда будем отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - подчеркнул Юрий Игнат.
В частности, спикер повторил тезис, что для победы Украине нужны западные истребители F-16.
"Когда линия фронта насыщена средствами противника, когда российская авиация на три головы преобладает по технологиям и в пять-шесть раз по количеству, эти самолеты не могут повлиять на ход событий, которых все ожидают, это и контрнаступление и так далее", – отметил он.
- Напомним, главный редактор издания Defense Express Олег Катков заявил, что Дания, Нидерланды, Бельгия и Португалия могли бы учредить авиационную коалицию и начать передачу Украине истребителей F-16.
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