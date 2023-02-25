Об этом он написал в Twitter 25 февраля.

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - говорится в сообщении.