"Ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки": Зеленский прокомментировал 10-й санкционный пакет
Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к санкциям против "Росатома" и увеличению давления на российские банки
Об этом он написал в Twitter 25 февраля.
"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - говорится в сообщении.
- Напомним, 21 февраля ЕС продлил до 2024 года действие санкций против РФ за признание "независимости" оккупированных территорий Украины.
- Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля,согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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