Об этом говорится в открытом заявлении Ассоциации еврейских общественных организаций и общин.

Ваад Украины выразила возмущение голосованием украинской делегации в ООН 28 октября и 11 ноября за проекты резолюции, которые могут быть интерпретированы как антиизраильские.

В ассоциации уточнили, что 28 октября украинская делегация высказалась "за" проект резолюции "Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", в тексте которой отмечена "важность присоединения Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия и постановки всех его ядерных оружий. международные гарантии в области атомной энергии для достижения всеобщего присоединения к Договору на Ближнем Востоке".

11 ноября делегация Украины снова проголосовала "за" проекты еще пяти резолюций, которые могут быть интерпретированы как антиизраильские.

В обоих голосованиях Украина высказалась синхронно, в частности, с такими авторитарными странами, как Россия, Иран, Беларусь, КНДР. "Против" высказались США и Канада, а большинство европейских союзников Украины воздержались.

"Голосование делегации Украины в очередной раз вызывает удивление и возмущение. Мы хотели бы получить разъяснения от Министерства иностранных дел и Офиса президента Украины, как получилось, что наша делегация в ООН выступает против Израиля и его союзников из числа демократических западных стран и делает это вместе с авторитарными режимами, в том числе с Россией, которая совершает девятый год агрессию в отношении нашей страны и девятый месяц ведет активные боевые действия, направленные на ее уничтожение?" – отмечено в заявлении

В Ваад Украины напомнили, что израильская делегация последовательно поддерживает украинскую позицию на всех голосованиях в Генассамблее ООН, в частности, осудив полномасштабную агрессию РФ и попытки незаконной аннексии украинской территории.

"Государство и общество Израиля оказывают гуманитарную поддержку Украине. Тысячи израильтян посвящают себя волонтерской работе для оказания самой разнообразной помощи украинскому народу. Сотни израильтян воюют в составе интербригады в составе ВСУ. Абсолютно непонятно, почему Украина решила "на благодарность" поддержать противников Израиля, в том числе страны, которые вообще не признают права еврейского государства на существование и официально провозглашают необходимость его уничтожения", – отмечают инициаторы заявления.

В ассоциации отметили, что понимают важность поддержки курса на ограничение ядерных вооружений. Однако многие дружественные к Израилю страны не считали возможным проголосовать "против", но среди воздержавшихся – Австралия, Албания, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Индия, Италия, Камерун, Кот д'Ивуар, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Румыния, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония.

Поэтому в ассоциации считают особенно странной поддержку Киевом резолюции, "призывающей к ядерному разоружению страны, подвергающейся прямой и очевидной угрозе со стороны агрессивных соседей, в десятки раз превосходящих ее по площади и количеству населения". Ведь именно Украина, отказавшаяся от ядерного оружия в обмен на международные "обещания" государственного суверенитета и территориальной целостности, испытала вооруженную агрессию со стороны одного из "гарантов".

"Казалось бы, логичным и понятным было бы голосование украинской делегации против этой резолюции, даже если бы больше ни одна страна мира не возражала или как минимум могла бы воздержаться от поддержки антиизраильских проектов резолюций", - отмечают в Ваад Украины.

"В этом контексте поддержка Украиной этих резолюций не поддается логическому пониманию. Голосование Украины глубоко удивило не только израильтян, но и представителей еврейских общин во всем мире (в частности, в США). Речь идет о людях, прилагающих огромные усилия для помощи Украине в борьбе с российской агрессией, и для которых поддержка Израиля является жизненной важной ценностью. Мы ожидаем объяснений от внешнеполитического ведомства страны и Офиса президента и выражаем надежду, что подобные недружественные действия в отношении наших партнеров и союзников больше не повторятся ни на одной международной площадке, в частности, при последующих голосованиях по аналогичных резолюций", – резюмировали в Ваад Украины.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий подверг критике поддержку Украиной в ООН резолюции о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке

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