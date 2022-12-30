Ожидаем новых атак россиян на Бахмут на Новый год, - военнослужащий Лысенко
Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что украинские войска ожидают новых атак российской армии на Бахмут и окрестности города
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Ситуация возле Бахмута действительно стабильно напряженная, но без всяких изменений ни у одной из сторон. Поскольку мы действительно истощены боями за город. В частности, от атак россиян и их пехоты. Поэтому мы проводим ротации, отправляем раненых и заменяем их новыми парнями. Мы ожидаем новых атак. россиян на Новый год", - рассказал Лысенко.
Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что по всей линии фронта обе стороны не прибегают пока к активным действиям.
"О планах россиян нам пока мало известно. Однако точно ясно, что их армия застряла на Востоке Украины. В частности, их армия не может пройти Бахмут. Поэтому, если говорить в общем, то сегодня нет каких-то больших движений на фронте. У нас есть силы для контратак" , но еще не пришло время для этого", - добавил он.
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