Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"



"Ситуация возле Бахмута действительно стабильно напряженная, но без всяких изменений ни у одной из сторон. Поскольку мы действительно истощены боями за город. В частности, от атак россиян и их пехоты. Поэтому мы проводим ротации, отправляем раненых и заменяем их новыми парнями. Мы ожидаем новых атак. россиян на Новый год", - рассказал Лысенко.



Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что по всей линии фронта обе стороны не прибегают пока к активным действиям.



"О планах россиян нам пока мало известно. Однако точно ясно, что их армия застряла на Востоке Украины. В частности, их армия не может пройти Бахмут. Поэтому, если говорить в общем, то сегодня нет каких-то больших движений на фронте. У нас есть силы для контратак" , но еще не пришло время для этого", - добавил он.

В течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак украинских дронов