"Ожидаем нормализации": Министр обороны Турции рассказал об итогах разговора с Шойгу про "зерновое соглашение"
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после разговора с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу рассчитывает на возвращение России к "зерновому соглашению"
Об этом Акар рассказал в интервью Milliyet .
По его словам, Турция настаивает на необходимости возвращения России к "зерновому соглашению", о приостановлении участия в котором в Москве объявили 29 октября.
"Вчера вечером мы разговаривали с Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также общались с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет. Ожидаем нормализации", - сказал Акар.
Он добавил, что договоренность о вывозе зерна из Украины вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, а все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога. Акар также призвал участников соглашения "снова сесть за стол переговоров".
- 29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.
- Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе .
- 1 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о важности продолжения экспорта зерна из украинских портов.
- 1 ноября Акар заявил, что турецкие суда продолжат вывоз зерна из Украины , несмотря на угрозы и демарш России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.61Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное