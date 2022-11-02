Об этом Акар рассказал в интервью Milliyet .

По его словам, Турция настаивает на необходимости возвращения России к "зерновому соглашению", о приостановлении участия в котором в Москве объявили 29 октября.

"Вчера вечером мы разговаривали с Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также общались с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет. Ожидаем нормализации", - сказал Акар.

Он добавил, что договоренность о вывозе зерна из Украины вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, а все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога. Акар также призвал участников соглашения "снова сесть за стол переговоров".

29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.

Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе .

1 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о важности продолжения экспорта зерна из украинских портов.

1 ноября Акар заявил, что турецкие суда продолжат вывоз зерна из Украины , несмотря на угрозы и демарш России.

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