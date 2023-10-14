Ожидаем еще небольшого продолжения: ВСУ о наступлении врага на Авдеевку
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении фиксируется значительное уменьшение бронетехники врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Противник на Авдеевку бросил все, что имел, но ожидаем еще небольшого продолжения. Сейчас фиксируем значительное уменьшение бронетехники, которая наступает на наши позиции. Также потери личного состава оккупантов продолжают расти. Враг имеет низкое качество тактической полевой медицины, и значительная часть раненых быстро превращается". на безвозвратные потери", - подчеркнул Штупун.
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления также добавил, что враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но без успеха.
"Силы обороны Украины отразили около 20 атак врага в районе населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области", - отметил Штупун.
- Новое наступление российской армии у Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов. Там уверены, что украинские защитники отразят атаку кафиров.
- Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил , что попытки россиян захватить Авдеевку имеют более политическую, чем тактическую цель.
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