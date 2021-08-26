Ожидаем, что Путин привлечет к ответственности киберпреступников, - Байден

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Байден сказал, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они.

"И могу добавить, что во время саммита с Владимиром Путиным я дал понять ему: мы ожидаем, что он привлечет к ответственности (киберпреступников - ИФ), потому что известно, кто они и где они", - сказал он.

После нападений хакеров на инфраструктурные объекты в США в частности на трубопровод Colonial Pipeline и системы, принадлежащие министерству финансов США, Белый дом заявил, что атаки осуществляются с территории России.

На саммите в Женеве 16 июня президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.