Ожидаем, что до конца года в Украине будет сделано 30 млн прививок от COVID-19, – заместитель Ермака
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2021 года в Украине планируют сделать 30 млн прививок от COVID-19 и готовы через несколько месяцев ввести дополнительную вакцинацию третьими бустерными дозами.
Об этом Тимошенко сказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба Офиса президента.
Замглавы ОП рассказал, что сейчас в стране сделали более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя.
Тимошенко также добавил, что в Украине разрабатывается план работы центров вакцинации на новогодние праздники.
"Мы сейчас разрабатываем планы вместе с министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться. А уже через несколько месяцев мы дойдем до бустерной вакцинации", - сказал Тимошенко.
Кроме того, заместитель председателя ОПУ рассказал, что в 2022 году в рамках "Большого строительства" планируется реконструировать крупные учреждения здравоохранения, в частности, взрослые и детские областные больницы.
"Это будет большой медицинский городок. Мы не просто будем делать ремонт в одном корпусе. Это полная реконструкция всех областных больниц во всех областных центрах", – сказал Тимошенко.
- Напомним, с 6 декабря на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина.
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