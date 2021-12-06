Ожидаем, что до конца года в Украине будет сделано 30 млн прививок от COVID-19, – заместитель Ермака

Об этом Тимошенко сказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

Замглавы ОП рассказал, что сейчас в стране сделали более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя.



Тимошенко также добавил, что в Украине разрабатывается план работы центров вакцинации на новогодние праздники.



"Мы сейчас разрабатываем планы вместе с министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться. А уже через несколько месяцев мы дойдем до бустерной вакцинации", - сказал Тимошенко.

Кроме того, заместитель председателя ОПУ рассказал, что в 2022 году в рамках "Большого строительства" планируется реконструировать крупные учреждения здравоохранения, в частности, взрослые и детские областные больницы.

"Это будет большой медицинский городок. Мы не просто будем делать ремонт в одном корпусе. Это полная реконструкция всех областных больниц во всех областных центрах", – сказал Тимошенко.