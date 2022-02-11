"Ожидаем активизацию работы ТКГ": Зеленский обсудил ситуацию с новым главой ОБСЕ

Об этом президент написал в Twitter .

Зеленский отметил, что основной темой разговора была ситуация с безопасностью на Востоке Украины и у ее границ. Также стороны обсудили мирный процесс.

"Ожидаем активизацию работы Трехсторонней контактной группы и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для гарантирования мира на украинском Донбассе", - написал Зеленский.

Напомним, 13 января, Збигнев Рау сообщил, что Украина будет первым государством , в которое он совершит визит в роли главы ОБСЕ.

8 февраля стало известно, что глава ОБСЕ приедет в Украину и посетит зону ООС, затем улетит в Москву на переговоры с Лавровым.



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