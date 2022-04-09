"Ой в лугу красная калина" в исполнении Pink Floyd и Хливнюка взлетела на вершины чартов в 27 странах мира

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович в facebook .

Он опубликовал скрин, свидетельствующий о том, что Hey Hey Rise Up лидирует по популярности среди пользователей iTunes в 27 странах мира.

Pink Floyd 7 апреля впервые за 28 лет представил новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. Вокалистом стал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк

Трек записали еще на прошлой неделе.

На видео украинский певец на Софийской площади в Киеве с военной амуницией исполнил песню "Ой в лугу красная калина", которая считается гимном Украинских сечевых стрелков.

Название трека было взято с последней строки песни, который переводится как "Эй, гей, вставай и радуйся".



7 апреля Pink Floyd с украинским певцом Андреем Хливнюком представил новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины.

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