"Ой в лугу красная калина" в исполнении Pink Floyd и Хливнюка взлетела на вершины чартов в 27 странах мира
Песня Hey Hey Rise Up в исполнении легендарной британской группы Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хливнюка взлетела на вершину чартов в 27 странах мира
Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович в facebook .
Он опубликовал скрин, свидетельствующий о том, что Hey Hey Rise Up лидирует по популярности среди пользователей iTunes в 27 странах мира.
Pink Floyd 7 апреля впервые за 28 лет представил новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. Вокалистом стал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк
Трек записали еще на прошлой неделе.
На видео украинский певец на Софийской площади в Киеве с военной амуницией исполнил песню "Ой в лугу красная калина", которая считается гимном Украинских сечевых стрелков.
Название трека было взято с последней строки песни, который переводится как "Эй, гей, вставай и радуйся".
- 7 апреля Pink Floyd с украинским певцом Андреем Хливнюком представил новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины.
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