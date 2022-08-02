"Ой у лузі червона калина": песня, которую поет теперь весь мир
Старинная песня "Ой у лузі червона калина" со времен ее создания была всегда популярна среди украинцев. Сегодня, с тех пор как Россия вероломно напала на Украину, она приобрела новое звучание. Ее поют и взрослые, и дети, ставят на рингтон гаджетов, с ней проводят флешмобы, в социальных сетях кадры с фронта и боевых действий можно часто видеть именно на фоне звучания этой песни, песню теперь исполняют и иностранцы на украинском языке и в переводе на разные языки мира
История песни "Ой, у лузі червона калина"
Это песня Украинских сечевых стрельцов. Она была создана более ста лет тому назад. Существует несколько версий о том, как была создана песня "Ой, у лузі червона калина". По одной из них она была написана поэтом Степаном Чарнецким в 1912-1914 гг. Текст композиции писался для пьесы В. Пачовского "Солнце Руины". Это история второй половины XVII века, а именно – о распаде украинской государственности. Историки подчеркивают, что в финале пьесы должна была исполняться песня "Чи я в лузі не калина була". После дебатов творческого коллектива режиссер решил дать в финал песню "Раозлилися круті бережки", поскольку ее исполнение было оптимистичнее. Но Чарнецкий продолжил работу над произведением, и в 1914 г. в Стрые ее услышал четар Украинских сечевых стрельцов, командант сотни УСС, галицкий военный Григорий Трух. С того времени был создан несколько иной вариант песни, к которой несколько куплетов добавил сам Трух. И произведение ожило, пошло в народ и стало популярным.
В конце 80-х годов прошлого века в песню добавили еще один куплет. Композитор Л. Ященко и участница движения шестидесятников Надежда Светличная дописали финал этого произведения. В 1969 г. весной Леопольд Ященко вместе с единомышленниками основали Певческое поле, где возрождали колядки, щедривки, украинские обрядовые и народные песни. На Певческом поле в исполнении хора "Гомон" впервые зазвучал современный вариант песни "Ой у лузі червона калина".
Андрей Хлывнюк и Pink Floyd
В 2022 году после исполнения лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком этой песни посреди Киева, который на тот момент подвергался бомбардировкам оккупантов, "Ой у лузі червона калина" приобрела новое звучание и мировую популярность.
Участник группы Pink Floyd Дэвид Гилмор услышал это исполнение в Instagram и собрал свой коллектив впервые за 28 лет, чтобы записать новый сингл совместно с Андреем Хлывнюком – вокалистом известной украинской группы, парнем, который ушел на фронт защищать свою страну. Видео в интернете, на котором певец в камуфляжной форме стоит у киевского Софийского собора с оружием и а-капелла исполняет песню Сечевых Стрельцов, воевавших в Первой мировой войне, растрогала и побудила всемирноизвестную группу снова собраться, чтобы объединить весь мир в поддержку Украины.
Так возник новый сингл группы "Hey Hey, Rise Up!", содержащий сэмплы выступления Хлывнюка.
Текст песни
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Ой у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з москалями тан,
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
То прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
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