Овцы "выжили" Роналду из имения за 6 млн фунтов под Манчестером

Об этом сообщает The Sun.

Роналду после возвращения в МЮ поселился в имении стоимостью 6 млн фунтов под Манчестером. Однако, менее чем через неделю Роналду вместе с подругой Джорджиной Родригес и детьми изменил жилье через блеяние овец, а также из соображений безопасности.

"Хотя поместье очень хорошее и расположено среди холмистых полей и лесов, рядом есть овцы, которые очень шумят рано утром. Роналду - настоящий профессионал, он уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут", - рассказал изданию источник в окружении португальца.

Отмечается, что в новом доме Криштиану Роналду в Чешире есть бассейн, кинозал и гараж на четыре машины. Имение патрулируется охраной. Роналду жил в этом районе во время своего первого выступления за МЮ в 2003 - 2009 годах.

Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил первые два гола после возвращения в Англию и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4: 1.

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