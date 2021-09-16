Овцы "выжили" Роналду из имения за 6 млн фунтов под Манчестером
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул имение за 6 млн евро через неделю после новоселья, потому что ему мешали овцы
Об этом сообщает The Sun.
Роналду после возвращения в МЮ поселился в имении стоимостью 6 млн фунтов под Манчестером. Однако, менее чем через неделю Роналду вместе с подругой Джорджиной Родригес и детьми изменил жилье через блеяние овец, а также из соображений безопасности.
"Хотя поместье очень хорошее и расположено среди холмистых полей и лесов, рядом есть овцы, которые очень шумят рано утром. Роналду - настоящий профессионал, он уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут", - рассказал изданию источник в окружении португальца.
Отмечается, что в новом доме Криштиану Роналду в Чешире есть бассейн, кинозал и гараж на четыре машины. Имение патрулируется охраной. Роналду жил в этом районе во время своего первого выступления за МЮ в 2003 - 2009 годах.
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Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил первые два гола после возвращения в Англию и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4: 1.
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