Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Овощи – это единственная группа товаров, сокращение импорта которой было минимальным и составляет лишь 3%. Из-за временной оккупации юга Украины возникла нехватка некоторых видов овощей (помидоров, перца, баклажанов и т.п.). Именно за счет импортных поставок удалось частично перекрыть эту недостачу и обеспечить украинцев необходимыми овощами, но цены на них демонстрировали рекордный рост. Если же правительство введет 10% налог на импорт, цены на эти продукты вырастут еще больше.

"В настоящее время правительство рассматривает инициативу ввести дополнительное налогообложение валютных операций, а именно налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций. Если это произойдет, то рост цен будет еще более ощутим. Больше всего это коснется овощей, фруктов, рыбы, риса и других продуктов питания, которые нет возможности выращивать в Украине и которые мы вынуждены импортировать. В конечном итоге, это ускорит инфляцию и снизит покупательную способность украинцев", - заявила эксперт УКАБ Светлана Литвин.

Среди сельхозпродукции, которую Украина импортирует, на первом месте – овощи разных видов (20% от импорта за апрель-июль 2022 года), фрукты, преимущественно бананы и цитрусовые (17%), а также рыба (7%) и корма для животных (7%).