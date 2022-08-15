Овощи, фрукты, рис и рыба: эксперты прогнозируют удорожание ряда продуктов, если правительство введет 10% налог на импорт
Налог на приобретение валюты для импортных операций может привести к удорожанию продуктов питания и усугубить инфляцию
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Овощи – это единственная группа товаров, сокращение импорта которой было минимальным и составляет лишь 3%. Из-за временной оккупации юга Украины возникла нехватка некоторых видов овощей (помидоров, перца, баклажанов и т.п.). Именно за счет импортных поставок удалось частично перекрыть эту недостачу и обеспечить украинцев необходимыми овощами, но цены на них демонстрировали рекордный рост. Если же правительство введет 10% налог на импорт, цены на эти продукты вырастут еще больше.
"В настоящее время правительство рассматривает инициативу ввести дополнительное налогообложение валютных операций, а именно налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций. Если это произойдет, то рост цен будет еще более ощутим. Больше всего это коснется овощей, фруктов, рыбы, риса и других продуктов питания, которые нет возможности выращивать в Украине и которые мы вынуждены импортировать. В конечном итоге, это ускорит инфляцию и снизит покупательную способность украинцев", - заявила эксперт УКАБ Светлана Литвин.
Среди сельхозпродукции, которую Украина импортирует, на первом месте – овощи разных видов (20% от импорта за апрель-июль 2022 года), фрукты, преимущественно бананы и цитрусовые (17%), а также рыба (7%) и корма для животных (7%).
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Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.
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