ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области
В Херсонской области призвала эвакуироваться с временно оккупированного левобережья как можно дальше от линии фронта, ведь враг использует подлую тактику
Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин .
"Сегодняшнее мое обращение к несгибаемым жителям левобережья Херсонщины тех, кто, несмотря на весь российский террор, ожидает освобождения от тирании и возвращения в Украину. Этот миг непременно наступит, а пока необходимо позаботиться о собственной безопасности", - подчеркнул глава ОВА.
Прокудин заявил, что российские войска используют мирных жителей временно оккупированной Херсонской области как живой щит.
"Ставят артиллерию между домами, обустраивают склады с боеприпасами и новые позиции в жилых кварталах, пригоняют военную технику среди машин гражданских - это подлая тактика, потому что знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом", - добавил Прокудин.
Начальник Херсонщины сказал, что если у жителей нет возможности эвакуироваться на подконтрольные Украине территории, то стоит поскорее покинуть общины, расположенные на линии огня.
"Украина вас ждет и не оставит вас один на один с проблемами, мы вам поможем, как только вы будете не подконтрольной территории. Мы поможем вам найти место для проживания в других регионах, обеспечим гуманитарной помощью и другим необходимым. Каховка, Новая Каховка, Геническ, Олешков, Голая Пристань, Скадовск - каждый из 468 временно оккупированных населенных пунктов, все обязательно вернется домой. А в эти минуты наши отважные защитники и защитницы борются за эту возможность на поле боя", - подчеркнул Прокудин.
С помощью телефона необходимо звонить в контактный центр: 0 800 101 102.
- В своде министерства обороны Великобритании говорится , что российские оккупационные войска сосредоточили силы для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока наоборот начали отводить свои подразделения.
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