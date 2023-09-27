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Главная Война с Россией ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области

ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области

27 сентября, 2023 среда
10:57
Война с Россией

В Херсонской области призвала эвакуироваться с временно оккупированного левобережья как можно дальше от линии фронта, ведь враг использует подлую тактику

Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин .

"Сегодняшнее мое обращение к несгибаемым жителям левобережья Херсонщины тех, кто, несмотря на весь российский террор, ожидает освобождения от тирании и возвращения в Украину. Этот миг непременно наступит, а пока необходимо позаботиться о собственной безопасности", - подчеркнул глава ОВА.

Прокудин заявил, что российские войска используют мирных жителей временно оккупированной Херсонской области как живой щит.

"Ставят артиллерию между домами, обустраивают склады с боеприпасами и новые позиции в жилых кварталах, пригоняют военную технику среди машин гражданских - это подлая тактика, потому что знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом", - добавил Прокудин.

Начальник Херсонщины сказал, что если у жителей нет возможности эвакуироваться на подконтрольные Украине территории, то стоит поскорее покинуть общины, расположенные на линии огня.

"Украина вас ждет и не оставит вас один на один с проблемами, мы вам поможем, как только вы будете не подконтрольной территории. Мы поможем вам найти место для проживания в других регионах, обеспечим гуманитарной помощью и другим необходимым. Каховка, Новая Каховка, Геническ, Олешков, Голая Пристань, Скадовск - каждый из 468 временно оккупированных населенных пунктов, все обязательно вернется домой. А в эти минуты наши отважные защитники и защитницы борются за эту возможность на поле боя", - подчеркнул Прокудин.

С помощью телефона необходимо звонить в контактный центр: 0 800 101 102.

  • В своде министерства обороны Великобритании говорится , что российские оккупационные войска сосредоточили силы для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока наоборот начали отводить свои подразделения.
Новости
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
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