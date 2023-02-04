ОВА: на предприятиях Луганской области не выплачивают зарплату, если есть рабочие без паспорта РФ
На предприятиях временно оккупированной Луганской области рабочим отказывают в выплате зарплаты, если хоть у одного из специалистов нет российского паспорта
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмме.
"С середины декабря у кафиров возникли проблемы с выплатой зарплаты в бюджетной сфере. Задержка – из-за отсутствия у рабочих паспортов РФ. Пока не получит каждый – будут страдать все", – утверждали в ОВА.
- Напомним, единственный мобильный оператор, работающий на временно оккупированных районах Луганской области,отключил мобильный интернет.
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