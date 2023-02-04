Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмме.

"С середины декабря у кафиров возникли проблемы с выплатой зарплаты в бюджетной сфере. Задержка – из-за отсутствия у рабочих паспортов РФ. Пока не получит каждый – будут страдать все", – утверждали в ОВА.