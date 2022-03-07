ОВА и Нацполиции разрешили контролировать цены на продукты, лекарства и топливо
Кабинет министров разрешил областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо. Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", - сказал Шмыгаль.
По его словам, данное решение позволит стабилизировать цены на товары первой необходимости.
- Напомним, Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС.
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