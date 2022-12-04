ОУН и УПА в Кировоградской области: впервые опубликованы архивные документы
Региональный центр научных исследований по истории Украины области впервые представляет издание с архивными документами о деятельности Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов на территории Кировоградщины ко Дню Вооруженных Сил Украины, 5 декабря
Об этом сообщили в facebook Кировоградского областного совета.
Авторы издания, в котором публикуются архивные документы, – Борис Шевченко и Сергей Хмара.
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"Книга "ОУН и УПА на Центральноукраинских землях. Документы и материалы" вышла в октябре. Состоит она из двух частей. Первая содержит подборку архивных документов, которые в советское время были засекречены. Вторая, "Историографическое наследие", - публикации местных краеведов, исследователей из других областей и воспоминания непосредственно участников движения", – уточнил директор Регионального центра научных исследований по истории Украины Борис Шевченко.
Также уточняется, что сборник документов будет передан в библиотеки Кировоградщины.
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