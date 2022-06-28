Отвратительно наблюдать: Кулеба о реакции обычных россиян на обстрел в Кременчуге
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился реакции обычных россиян, которые в соцсетях радуются из-за трагедии в Кременчуге
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Омерзительно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия — страна убийц и откровенных лжецов", - констатировал Куле.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на утро 28 июня число погибших возросло до 18 , 36 человек считаются пропавшими без вести.
- После этого Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на российский ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге должно быть увеличение поставок тяжелого вооружения для Украины и усиление санкций против РФ.
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