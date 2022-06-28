Об этом Кулеба написал в twitter .

"Омерзительно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия — страна убийц и откровенных лжецов", - констатировал Куле.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на утро 28 июня число погибших возросло до 18 , 36 человек считаются пропавшими без вести.

После этого Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на российский ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге должно быть увеличение поставок тяжелого вооружения для Украины и усиление санкций против РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb